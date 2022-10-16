Bilecik'te çalınan tır Manisa'da bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çalınan tır, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulundu.



Bozüyük ilçesinde, 11 AAL 090 çekici plakalı ve 11 AAL 461 dorse plakalı tırı park ettiği garajda bulamayan Behçet Ayçelebi, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.



Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaklaşık 650 güvenlik kamerası izleyerek, tırı çalan şüpheli B.G'yi Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakaladı.



Şüpheli verdiği ifadesinde, tırı iki farklı çalıntı plakayla İnegöl'den Bursa'ya, Bursa'dan da Manisa'nın Turgutlu ilçesine götürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, tırı Turgutlu ilçesinde buldu.



Tır, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.