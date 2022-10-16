Bursa'da tırın çaptığı koyun tedavi altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, zirai ürün taşıyan tırın koyun sürüsüne çarpması sonucu yaralanan koyun tedavi altına alındı.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bandırma-Karacabey kara yolunda gerçekleşen kazada, zirai ürün taşıyan tır, önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada tır ufak çaplı hasar alırken taşıdığı tarım ürünlerinin bir kısmı yola saçıldı.

Tır şoförünün yaptığı fren manevrasıyla sürünün çoğu karşıya geçerken sadece bir koyun yaralandı.

O sırada bir etkinlikten dönen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kazayı görünce makam aracını durdurdu. Özkan, ekibiyle yol güvenliğini alıp koyununun emniyetini sağladıktan sonra, polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

Yaralı koyun tedavi edilmek üzere Karacabey Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Dikkatiyle olası bir faciayı önleyen tır sürücüsü, uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Tır sürücüsünü, Özkan ve olay yerine gelen polis ekipleri teselli etti.

Kazaya müdahale ettikten sonra açıklama yapan Özkan, "Karacabey sınırları içinde gerçekleşen bu kazanın olduğu yerin az ilerisinde traktörlerin, insanların ve hayvanların karşıya güvenle geçebilmesi için bir alt geçit var ancak sürünün çobanı dikkatsizce davranarak, sürüyü kara yolunun ortasından geçirmeye çalışıyor. Tır şoförünün dikkati sayesinde sadece bir koyun darbe alıyor. Allah beterinden saklasın ama vatandaşlarımızı daha dikkati olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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