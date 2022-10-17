Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yolda bulduğu silahı temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaralandı.



İddiaya göre, Onur D. (36) Fatih Mahallesi 2. Beyaz Sokak'ta çöplerin arasında yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini bacağından vurdu.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Onur D, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanığı Serkan Tekdemir, polislere hurdacı olduğunu ve çöpleri karıştırırken söz konusu kişinin tabancayla kendisini vurduğunu gördüğünü söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemede tabancayı bulan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.



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