Bursa'da terastan düştüğü iddia edilen kadın yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın terasından düştüğü iddia edilen kadın yaralandı.

Saniye V. (65) ile oğlu G.V'nin (47) Eğitim Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıkları ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Adrese giden polis, kadını yolda yaralı buldu.

Terastan düştüğü iddia edilen Saniye V, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sırasında annesiyle tartıştığı ileri sürülen G.V'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.