İnegöl Gedikpınar Göleti sulamasında çalışmalar devam ediyor

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BURSA (AA) - Bursa'da 6 bin 220 dekar tarım arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan İnegöl Gedikpınar Göleti Sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda 6 bin 220 dekar tarım arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan İnegöl Gedikpınar Göleti Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, projenin tamamlanmasıyla birlikte Bursa'da bulunan 6 bin 220 dekar tarım arazisinde modern borulu sistemle sulama yapılacağını belirtti.

Akca, projenin tamamlanmasıyla bölgede ürün çeşitliliğinin artacağını belirterek, "Tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyoekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

İnegöl Gedikpınar Göleti Sulaması işi kapsamında toplam 37 bin 609 metre HDPE boru hattı ve toplam 5 bin 331 çelik boru hattı yapılacak. Ana boru hattında 4 bin 902 metre HDPE boru imalatı tamamlandı. Ayrıca 3 bin 196 metre işletme bakım yolu yapılarak işin yüzde 23,20'si tamamlandı.

Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanmasıyla işin 2023 yılı içinde bitirilmesi planlanıyor.

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