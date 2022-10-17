Bursa'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da farklı tarihlerde akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesinde Türk Telekom'a ait saha dolaplarından son iki ayda 224 akünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Yaklaşık 125 güvenlik kamerası görüntüsü ile plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, zanlıların S.Ç. (33) ile K.K. (48) olduğunu tespit etti.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla suçüstü yakalanan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili İstanbul'un Beykoz ilçesinde D.Z'ye ait iş yerinde yapılan aramada 21, E.Ç'nin Küçükçekmece ilçesinde bulunan iş yerinde yapılan aramada ise 37 akü bulunduğu ve toplam 58 akünün Türk Telekom yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

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