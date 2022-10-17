Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü

Yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Karacabey kara yolunda Bursa istikametine seyreden Bahri Güner (58) idaresindeki 16 RY 321 plakalı panelvan, Minteks mevkisinde yol kenarındaki cepte park halinde bulunan E.K'nin kullandığı 16 AOH 567 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Güner çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Güner'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Güner'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.