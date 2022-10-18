Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

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BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı, 8 kişi hakkında ise ifadelerinin alınmasına yönelik talimat verildi.

Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bursa merkezli 3 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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