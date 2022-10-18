Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

AA

Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye, ocak-eylül döneminde 1 milyar 128 milyon 797 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek bu alanda en yüksek dış satım rakamına ulaştı.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otomotiv sektörü ocak-eylül döneminde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici ihracatı, 3 çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 artarak 628 milyon 14 bin dolardan 1 milyar 128 milyon 797 bin dolara ulaştı. Geçen yıl 67 ülkeye çekici gönderildi.

Ocak-eylül dönemindeki çekici dış satımı, en yüksek ihracatın yapıldığı 2021'deki 1 milyar 28 milyon 981 bin doları da aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

- En fazla ihracat Almanya, Polonya ve Fransa'ya

Türkiye'de üretilen çekiciler, çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildi. Ocak-eylül dönemindeki çekici ihracatının yüzde 50'den fazlası Almanya, Polonya, Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirildi.

Almanya'ya 3 çeyrekteki dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,75 artarak 133 milyon 46 bin dolardan 187 milyon 266 bin dolara çıktı.

Almanya'nın ardından en fazla çekici gönderilen Polonya'ya ihracat, yüzde 25,6 artarak 119 milyon 993 bin dolardan 150 milyon 684 bin dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya yapılan çekici dış satımı yüzde 145'lik yükselişle 51 milyon 686 bin dolardan 126 milyon 725 bin dolara çıktı.

İspanya yüzde 92'lik yükseliş ve 120 milyon 691 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Almanya, Polonya, Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirilen 585 milyon 367 bin dolarlık çekici ihracatı, toplam ihracatın yarısından fazlasını oluşturdu.

Beşinci sıradaki İtalya'ya gerçekleştirilen çekici ihracatı yüzde 39,5 artışla 69 milyon 686 bin dolardan 97 milyon 238 bin dolara ulaştı.

- Birleşik Krallık'a 82,6 milyon dolarlık çekici ihracatı

Ocak-eylül döneminde, milyon dolar ve üzeri dış satım yapılan ülkeler baz alındığında, geçen yılın aynı döneminde çekici ihraç edilmeyen 8 ülkeye bu yılın aynı döneminde çekici gönderildi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde çekici ihracatının yapılmadığı Birleşik Krallık'a 82 milyon 588 bin, Norveç'e 14 milyon 444 bin, İsveç'e 9 milyon 791 bin, İran'a 8 milyon 333 bin, İsviçre'ye 8 milyon 122 bin, Danimarka'ya 4 milyon 763 bin, İrlanda'ya 3 milyon 699 bin, Yeni Zelanda'ya 1 milyon 386 bin dolarlık çekici gönderildi.

Çekici ürün grubunda son 10 yıldaki ihracat rakamları şöyle:

YılSatış (dolar)
201273.600.000
201373.600.000
201443.100.000
201553.636.000
2016318.263.000
2017439.000.000
2018914.000.000
2019869.803.000
2020613.469.000
20211.028.981.000
2022 (9 ay)1.128.797.000

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

`Kızını bu gençle evlendir´ diyen ağabeyine karşı çıkınca yeğeni tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER `Kızını bu gençle evlendir´ diyen ağabeyine karşı ...
Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı ...
(Görüntülü) AİLESİYLE TARTIŞIP 5 GÜN ÖNCE ATEŞE VERDİĞİ BİNAYI PATLATMAYA ÇALIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AİLESİYLE TARTIŞIP 5 GÜN ÖNCE ATEŞE ...
BURSA-AİLESİYLE TARTIŞIP 5 GÜN ÖNCE ATEŞE VERDİĞİ BİNAYI PATLATMAYA ÇALIŞTI
YEREL HABERLER BURSA-AİLESİYLE TARTIŞIP 5 GÜN ÖNCE ATEŞE VERDİĞİ ...
Ailesiyle tartışıp 5 gün önce ateşe verdiği binayı patlatmaya çalıştı
YEREL HABERLER Ailesiyle tartışıp 5 gün önce ateşe verdiği binayı ...
(Görüntülü) BALKONDA GÖRDÜĞÜ HUSUMETLİSİNE SOKAK ÜZERİNDEN POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI; 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALKONDA GÖRDÜĞÜ HUSUMETLİSİNE SOKAK ...
BURSA-BALKONDA GÖRDÜĞÜ HUSUMETLİSİNE SOKAK ÜZERİNDEN POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI; 2 YARALI
YEREL HABERLER BURSA-BALKONDA GÖRDÜĞÜ HUSUMETLİSİNE SOKAK ÜZERİNDEN ...
(Görüntülü) POLİSTEN 5 KİLOMETRE KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANINCA &#039;BEN SÜRMÜYORDUM&#039; DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİSTEN 5 KİLOMETRE KAÇAN ALKOLLÜ ...
Balkonda gördüğü husumetlisine sokak üzerinden pompalı tüfekle ateş açtı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Balkonda gördüğü husumetlisine sokak üzerinden ...
BURSA-POLİSTEN 5 KİLOMETRE KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANINCA 'BEN SÜRMÜYORDUM' DEDİ
YEREL HABERLER BURSA-POLİSTEN 5 KİLOMETRE KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ...
Polisten 5 kilometre kaçan alkollü sürücü yakalanınca 'Ben sürmüyordum' dedi
YEREL HABERLER Polisten 5 kilometre kaçan alkollü sürücü ...
Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı
(Görüntülü) BURSA&#039;DA İKİ TEKSTİL FABRİKASINDA 54 İŞÇİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA İKİ TEKSTİL FABRİKASINDA ...
BURSA'DA İKİ TEKSTİL FABRİKASINDA 54 İŞÇİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
YEREL HABERLER BURSA'DA İKİ TEKSTİL FABRİKASINDA 54 İŞÇİ ZEHİRLENME ...
Bursa'da iki tekstil fabrikasında 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da iki tekstil fabrikasında 54 işçi zehirlenme ...
Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi ...
Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü
Park halindeki TIR´a çarpan ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Park halindeki TIR´a çarpan ticari aracın sürücüsü ...
(Görüntülü) TEYZESİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 3 YAŞINDAKİ BARIŞ, YANGINDA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEYZESİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 3 ...
(Görüntülü) SERVİS MİDİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI &#039;BOBİ&#039; ÖLDÜ; SÜRÜCÜNÜN DURMADAN UZAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) SERVİS MİDİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI ...
Teyzesinin evde yalnız bıraktığı 3 yaşındaki Barış, yangında öldü
YEREL HABERLER Teyzesinin evde yalnız bıraktığı 3 yaşındaki Barış, ...
Servis midibüsünün çarptığı 'Bobi' öldü; sürücünün durmadan uzaklaştığı anlar kamerada 
YEREL HABERLER Servis midibüsünün çarptığı 'Bobi' öldü; sürücünün ...
Bursa'da yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü ...
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.