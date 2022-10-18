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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da amcasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

AA

Bursa'da amcasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mollafenari Mahallesi'nde yaşayan ve hurdacılık yapan Raşit K. (37) ile ağabeyi Can K. (43) arasında kız alıp verme meselesi yüzünden husumet oluştu.

Geçen pazar günü sokakta karşılaşan Raşit K. ile ağabeyi Can K. ve oğlu F.K. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeğeni F.K. tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen Raşit K, özel bir hastaneye götürüldü.

Raşit K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Can K. ile oğlu F.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Can K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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