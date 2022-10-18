Uludağ’da belirlenen kaçak yapılar yıkıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi, Uludağ yamaçlarında yer alan Kirazlı Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen iki ahşap yapıyı yıktı.

Kaçak yapılaşmaya engel olmak amacıyla, kent merkezinin beraberinde kırsal bölgelerde de imara uygun olmayan kaçak yapılar tespit ederek yıkımı gerçekleştiriyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen yapılar için yıkım kararı alınmasının ardından bölgeye giden belediye ekipleri, Kirazlı Mahallesi’nde iki ahşap yapının yıkımını gerçekleştirdi. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda ikaz ederek, kaçak yapılara asla izin vermeyeceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.