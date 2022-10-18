Karacabey'de evden ziynet eşyası çalan şüpheliler Manisa'da yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir evden ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin Manisa'nın Kula ilçesinde yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.



Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'ndeki evden 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasının ardından zanlıların kimliklerini belirleyerek takip başlattı.



Kula'da hırsızlık amacıyla bir binaya girmeye çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler Ayşe A. (26), Çiğdem U. (42), Nazik A. (22) ve Çiğdem A'nın (25) üzerinde, kapıları açmak için kullandıkları aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli kadınlar, Karacabey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan arandıklarının anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alındı.



Karacabey'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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