8. Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı

BURSA (AA) - Bursa'da tekstil sektörünün ihracatına güç katma hedefiyle 8'incisi düzenlenen Bursa Textile Show (BURTEX) Fuarı açıldı.

Ticaret Bakanlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarda 133 firma, 2023-2024 sonbahar-kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Açılışta konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, heyecan verici bir fuara imza atıldığını belirterek, Bursalı iş insanlarının ne kadar kaliteli ve marka ürünler ortaya koyduğunu, dünya piyasasına nasıl hitap ettiğini burada gördüklerini söyledi.

Fuarın ihracata güç kattığını dile getiren Canbolat, "Bursa için marka olan Bursa Textile Show Fuarı taleple birlikte yeni bir alana geçiyor. BURTEX'in fuar merkezine taşınması isabetli bir karar. Organizasyonun firmalar için yeni iş bağlantılarına vesile olmasını diliyorum." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da firmaların dünyaya açılması noktasında önemli projeler yürüttüklerini anlattı.

Fuarın, Bursa'nın üretim ve ihracat merkezi konumunu güçlendirmek için önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Burkay, "UTİB ile Bursa ve Türk tekstilini dünya pazarındaki gücünü devam ettirebilmek adına önemli bir iş birliği yapıyoruz. Bursa Textile Show Fuarı kendi alanında sayılı fuarlardan biri haline geldi. Bursa her geçen gün trendlerin ve modanın belirlendiği merkez konumunu güçlendiriyor. Bu çok kıymetli ve önemli." değerlendirmesinde bulundu.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise fuarın verimli geçeceğine inandığını belirtti.

Engin, "Bizim Bursa özelinde DNA'mıza kodlanmış, kültürümüzde olan tekstil geçmişimiz var. Tekstil endüstrisi Bursa'da o kadar güzel konumlanmış ki tedarik zincirinin tüm aşamalarının üretildiği bir şehirdeyiz. Türkiye tekstil sektörü inanılmaz hızlı karar veren, çabuk aksiyon alan bir sektör. Fuarımızın sektörümüz için güzel geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

Çok sayıda ülkeden alıcıların geldiği fuar, 20 Ekim'de sona erecek.

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