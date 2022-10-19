Bursa’da Türk Sanat Müziği Bölümü "Sezon Açılış" konseri gerçekleşti

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü "Sezon Açılış" konseriyle solist Yıldırım Bekçi'yi ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri şef Fahri Dibekoğlu yönetti.

Konserde konuk sanatçı olarak sahne alan Yıldırım Bekçi sanat müziğinin sevilen eserlerini müzikseverlerle birlikte söyledi.

Gecede Bekçi, "Çile Bülbülüm", "Nartanem Birtanem" ve "Yeşil Ördek" gibi şarkıları seslendirdi.

Konser sonunda konuk sanatçı ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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