TÜGVA Bursa Temsilciliği görevine Murat Atlı getirildi

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BURSA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Temsilciliğine Murat Atlı görevlendirildi.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Fatih Kaya'nın 9 Ekim'de gerçekleşen TÜGVA Genel Kurulu'nda Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından Bursa Temsilciliğine de görevlendirme yapıldı.

Buna göre, teşkilat koordinatörlüğünü yürüten Murat Atlı, TÜGVA Bursa Temsilcisi oldu.



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