Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.



Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İ.B.Ç. adlı kadının evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.



Cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu adreste yapılan aramada 620 gram uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.



Gözaltına alınan İ.B.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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