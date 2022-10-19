Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini yükseltti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini yükseltti

AA

Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini yükseltti

BURSA (AA) - Bursalı üretici firmaların sonbahar-kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını sergilediği Bursa Textile Show (BURTEX) Fuarı devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün açılan fuarda 133 firma imalatçı firma ürünlerini sergiliyor.

Rusya, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere 40 ülkeden 500'ün üzerinde firmanın temsilcileri, Bursalı üreticilerle ikili iş görüşmesi gerçekleştiriyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, AA muhabirine, fuara katılımın üst düzey olduğunu söyledi.

Bu organizasyonun, dünyanın zor süreçten geçtiği dönemde Bursalı firmalara ciddi katkı sağlayacağını belirten Kuş, şöyle devam etti:

"40 ülkeden 500'ün üzerinde yabancı firma yetkililerini Bursa'da misafir ediyoruz. Yani bu süreçte de önemli bağlantıların olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah bir nebze olsun Bursalı firmalara, ülkemizin ihracata ciddi bir katkımız olur diye düşünüyoruz. Dünyanın önde gelen firmaları fuarda ziyaretçi olarak bulunuyor. Zara, Armani ve Hugo Boss gibi firmaların fuarda olması önemli. Bu firmalar dünyanın büyük firmaları ve alım tonajları çok yüksek. Bunların fuarda olmasının alımla beraber ciddi potansiyel oluşturacağını tahmin ediyorum."

Kuş, Bursa'nın tekstil geçmişine sahip bir kent olduğunu anlattı.

Türkiye'nin tekstildeki gücü ve tecrübesinin çok üst seviyede olduğunu dile getiren Kuş, "Bunun da biz zaten uluslararası alanda ciddi şekilde karşılığını görüyoruz. Üretici firmaların da fuarda olması bizim fuarımızı biraz daha cazip hale getiriyor. Alıcıların da özellikle üretici firmalarında çalışma isteğinden dolayı fuarımız ciddi bir talep görüyor." dedi.

İsmail Kuş, fuarın ilk gününde Bursalı firmaların uluslararası iş birliklerine imza attığını bildirdi.

Etkinliğe ciddi oranda katılım olduğunu aktaran Kuş, şunları kaydetti:

"Şu anda Avrupa'da bir sıkıntı olmasına rağmen Avrupa firmalarının ilgi göstermesi bizim için çok önemli. Rusya, Orta Asya ve Güney Amerika ülkeleri ve ABD'den de ziyaretçilerinin olması bizim için çok güzel bir gelişme. Gelecek fuarı Bursa Fuar Merkezi'nde geniş katılımla düzenleyeceğiz. Metrekareleri de artırarak fuarı daha güzel bir formata getireceğiz. Sırada bekleyen firma çok. Birçok firmanın talebini karşılamaya çalışacağız. Özellikle üretici firmaları yeni fuar alanında aramızda göreceğiz. Güzel bir ortam olunca talep de fazla oluyor. İlk yola çıktığımız günleri hatırlıyorum, firmaları getirmekte zorlanıyorduk ama bugün geldiğimiz noktada firmaların bu kadar taleplerinin olması güzel işlerin olduğu, güzel bağlantılarının olduğunun bir göstergesi."

- "Avrupa zaten tartışılmaz Türkiye'yi tercih ediyor"

Fuara katılan Gürkan Brode Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Davut Gürkan da bu organizasyonun genelde dış giyim ve modaya hitap ettiğini belirtti.

Önceki yıllarda fuarın niteliklerini gören alıcıların daha farklı ve bilinçli olarak katılım sağladığını ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Firma olarak 1993 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. İç piyasada müşterimiz çok nadirdir. Tamamen uluslararası alıcılara hitap ediyoruz. Uluslararası zincire sahip olan dünyanın ilk 5 büyüğünden bir iki firmanın da lisanslı tedarikçisiyiz. Dolayısıyla da işimiz tamamen ihracat ve brode alanında faaliyet göstermek. Bu fuar da bize ciddi manada katkı sağlıyor. Uluslararası alıcılar maliyet ve lojistik desteğine çok önem veriyorlar. Lojistikten kastettiğimiz hem navlun bedelleri olarak hem de termin bedelleri olarak. Türkiye bu konuda ciddi manada onlara gelecek vadeden bir ülke. 1,5-2 saatlik uçuşlar içerisinde 3,5 milyar nüfusa hitap edebilen bir hinterlanda sahibiz Türkiye olarak. Hele hele Avrupa zaten tartışılmaz Türkiye'yi tercih ediyor."

Bursa Textile Show Fuarı yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alpagut'taki maden ocağında ölenlerin yakınları, 13 yıldır o acıyı unutamıyor
YEREL HABERLER Alpagut'taki maden ocağında ölenlerin yakınları, 13 ...
Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses sanatçılığını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses ...
Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye ...
Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın ...
Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 ...
TÜGVA Bursa Temsilciliği görevine Murat Atlı getirildi
YEREL HABERLER TÜGVA Bursa Temsilciliği görevine Murat Atlı ...
Bursa'da baba ile 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda yaralandı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da baba ile 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN; &#039;AYNI YERDE 1 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA BABA VE 2 OĞLU PALA VE BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA BABA VE 2 OĞLU PALA VE ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU ...
BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN; 'AYNI YERDE 1 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI'
YEREL HABERLER BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN ...
Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde korkutan yangın; 'Aynı yerde 1 ay önce de yangın çıkmıştı'
YEREL HABERLER Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde korkutan ...
Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan ...
BURSA'DA BABA VE 2 OĞLU PALA VE BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI
YEREL HABERLER BURSA'DA BABA VE 2 OĞLU PALA VE BIÇAKLI SALDIRIDA ...
BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER
YEREL HABERLER BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON ...
Bursa'da baba ve 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da baba ve 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda ...
Bursa'da otomobille yolunu kestikleri kamyon sürücüsünü darbettiler
YEREL HABERLER Bursa'da otomobille yolunu kestikleri kamyon ...
Bursa’da Türk Sanat Müziği Bölümü "Sezon Açılış" konseri gerçekleşti
YEREL HABERLER Bursa’da Türk Sanat Müziği Bölümü "Sezon Açılış" ...
Bursa'da baba ve 2 oğlunun yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da baba ve 2 oğlunun yaralandığı bıçaklı ...
Bursa'da iki grubun kavgasında baba ve 2 oğlu bıçaklandı
YEREL HABERLER Bursa'da iki grubun kavgasında baba ve 2 oğlu ...
(Görüntülü) YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN 3 YAŞINDAKİ BARIŞ, TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN 3 YAŞINDAKİ ...
Yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Barış, toprağa verildi
YEREL HABERLER Yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Barış, toprağa ...
Bursa'dan hırsızlık yapan 4 şüpheliye Manisa'da suçüstü
YEREL HABERLER Bursa'dan hırsızlık yapan 4 şüpheliye Manisa'da ...
8. Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER 8. Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.