Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4004 projesini İznik'te uyguladı

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BURSA (AA) - Bursa'daki Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Ekokent İznik Gölü ve Çevresinin Ekolojik ve Kültür Varlıklarını Öğreniyorum" adlı projenin uygulama aşamasını gerçekleştirdi.

Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen proje, 10-14 Ekim'de yapıldı.

Proje kapsamında 17 farklı ilçeden 30 lise öğrencisi İznik ilçesinin tarihi ve kültürel varlıklarını tanıma fırsatı buldu.

İznik Gölü ve havzasında öğrencilere, projeye katılan 14 akademisyen ve 2 uzman öğretmen uygulamalı eğitim verdi.

Öğrencilerin doğaya ilgilerini artırma amacıyla gerçekleştirilen eğitimler sonunda katılımcılar belgelerini aldı.



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