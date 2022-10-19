Bursa'da "tekvando kuşak sınavı" yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tekvando branşı üçüncü dönem kuşak sınavı yapıldı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü tekvando branşı öğrencileri, Tarık Çevikel İlkokulu Spor Salonunda gerçekleştirilen üçüncü dönem kuşak sınavına katıldı.

Sınava katılan 150 sporcu bir üst kuşağa geçti.

Başarılı olan sporculara belde ve yeni kuşakları Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Adayı ve milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu ve olimpiyat üçüncüsü Hatice Kübra İlgün tarafından verildi.

Kuşak sınavına, Tekvando Milli Takım Antrenörü ve Naim Süleymanoğlu Spor Salonu Tesis Sorumlusu Coşkun Yıldız, bazı kulüplerin antrenörleri ve sporcuların aileleri katıldı.

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