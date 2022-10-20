Bursa'da yoğun sis etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.

Şehir merkezinde sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Özellikle Uludağ yolunda ve kentin ana arterlerinde sürücüler trafikte güçlük çekti.

Tophane yamaçlarındaki yapılar siste adeta kayboldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.