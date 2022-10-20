Bursa'da yoğun sis etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da yoğun sis etkili oldu

AA

Bursa'da yoğun sis etkili oldu

BURSA (AA) - Bursa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.

Şehir merkezinde sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Özellikle Uludağ yolunda ve kentin ana arterlerinde sürücüler trafikte güçlük çekti.

Tophane yamaçlarındaki yapılar siste adeta kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BURSA - YOLCU İNDİREN OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - YOLCU İNDİREN OTOBÜSE ÇARPAN ...
DEİK Başkanı Nail Olpak, Bursa'da konferansta konuştu:
YEREL HABERLER DEİK Başkanı Nail Olpak, Bursa'da konferansta ...
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
(Görüntülü) USTA GAZETECİ SAMİ KOHEN ÖLÜMÜNÜN 1&#039;İNCİ YILINDA ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) USTA GAZETECİ SAMİ KOHEN ÖLÜMÜNÜN ...
Bursa'da "tekvando kuşak sınavı" yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da "tekvando kuşak sınavı" yapıldı
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4004 projesini İznik'te uyguladı
YEREL HABERLER Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4004 ...
(Görüntülü) BENZİNLİK ÇALIŞANLARI &#039;HEİMLİCH MANEVRASI&#039;YLA KURTARDI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BENZİNLİK ÇALIŞANLARI 'HEİMLİCH ...
Benzinlik çalışanları 'Heimlich manevrası'yla kurtardı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Benzinlik çalışanları 'Heimlich manevrası'yla ...
Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in ...
Mudanya’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Mudanya’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Boğazına yiyecek kaçan sürücü akaryakıt istasyonunda Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Boğazına yiyecek kaçan sürücü akaryakıt istasyonunda ...
(Görüntülü) DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİLİK AİLE ...
Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini yükseltti
YEREL HABERLER Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini ...
Alpagut'taki maden ocağında ölenlerin yakınları, 13 yıldır o acıyı unutamıyor
YEREL HABERLER Alpagut'taki maden ocağında ölenlerin yakınları, 13 ...
Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses sanatçılığını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses ...
Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye ...
Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın ...
Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 ...
TÜGVA Bursa Temsilciliği görevine Murat Atlı getirildi
YEREL HABERLER TÜGVA Bursa Temsilciliği görevine Murat Atlı ...
Bursa'da baba ile 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda yaralandı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da baba ile 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN; &#039;AYNI YERDE 1 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA BABA VE 2 OĞLU PALA VE BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA BABA VE 2 OĞLU PALA VE ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU ...
BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN; 'AYNI YERDE 1 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI'
YEREL HABERLER BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDE KORKUTAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.