Türkiye'de üretilen her üç araçtan birinde Bursa imzası var

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarının fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, bu yılın ocak-eylül döneminde 337 bin 743 araç üretildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ocak-eylül döneminde traktör dahil 996 bin 926 adet araç banttan indirildi.

OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa, bu dönemde Türkiye'nin araç üretiminin yüzde 33,87'sini gerçekleştirdi.

Günde 1250'den fazla aracın banttan indirildiği Bursa'da, en fazla üretim Renault tarafından yapıldı. Firma, yılın 9 ayında 150 bin 707 araç üretti. TOFAŞ ise 96 bin 885 otomobil, 89 bin 628 kamyonetle toplam 186 bin 513 aracı banttan indirdi.

Ticari alanda üretim yapan Karsan da 523 araç üretti.

- Toplam ihracatın yüzde 27'si Bursa'dan

Türkiye genelinde 9 ayda üretilen 996 bin 926 aracın yüzde 70,3'üne karşılık gelen 701 bin 297'si yurt dışına gönderilerek ülkeye döviz girdisi sağlandı.

Ocak-eylül döneminde Bursa'dan 189 bin 634 adet araç ihraç edilirken, kentin Türkiye'nin toplam araç dış satımındaki payı yüzde 27,04 olarak kayıtlara geçti.

Yılın 9 ayında günde 702'den fazla otomobilin ihraç edildiği Bursa'dan en fazla dış satım, üretimde olduğu gibi Renault tarafından yapıldı. Renault söz konusu dönemde yurt dışına 102 bin 165 otomobil gönderdi.

Bu dönemde TOFAŞ da 60 bin 330 kamyonet ve 26 bin 974 otomobil olmak üzere 87 bin 304 araç ihraç etti. Karsan ise ürettiği 165 aracı yurt dışına sattı.

Diğer yandan, yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'de en fazla araç, 275 bin 827 adetle Ford Otosan fabrikalarında üretildi, en fazla ihracat da 219 bin 881 adetle yine Ford Otosan tarafından yapıldı.

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