Bursa'daki antik kentin tapınağı gün yüzüne çıkarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki antik kentin tapınağı gün yüzüne çıkarılıyor

AA

Bursa'daki antik kentin tapınağı gün yüzüne çıkarılıyor

BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki turistik Gölyazı Mahallesi'nde bulunan ve Apollon'a adandığı değerlendirilen tapınakta kazı çalışmaları sürüyor.

Mahallenin güneybatısında, Uluabat Gölü kıyısına oldukça yakın mesafede bulunan Kız Ada'da Helenistik dönemden kaldığı düşünülen, zamanla tahrip olan ve üzeri kapanan tapınakta bu yıl başlatılan kazılarda, yapının kısmen ortaya çıkmasıyla daha fazla bilgiye ulaşılıyor.

Kazı ekibi, alana ilişkin 19'uncu yüzyılda bazı araştırmacılar tarafından yapılan çizim üzerinden kalıntıları açığa çıkarmaya çalışıyor.

Kazı başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin, AA muhabirine, modern adı Gölyazı olarak geçen yerleşimin antik dönemde Apollonia ad Rhyndacum Antik Kenti olarak bilindiğini söyledi.

Şahin, alanın 1800'lü yılların sonlarına doğru bazı araştırmacılar tarafından keşfedildiğini ve kalıntıların taslak planlarının çizildiğini ifade etti.

Bölgenin 19. yüzyılın sonlarından itibaren bilinen bir yerleşim olduğunu ve bugün Kız Ada olarak adlandırıldığını belirten Şahin, "Kız Ada dediğimiz yer Apollon kutsal alanı olarak tanımlanıyor. Yani antik dönemde tanrı Apollon için adanmış ve etrafı bir temenos surlarıyla çevrilmiş, içinde bir tapınağın bulunduğu, etrafında stoanın yer aldığı yapı kompleksi, kutsal alan içerisindeyiz." diye konuştu.

Şahin, alanda 2000'li yılların başında Serdar Aybek ve Ali Kazım Öz tarafından yüzey araştırması yapıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"O dönemde alanla ilgili çok kısa neticeler yayınlanıyor ancak kazı çalışmalar yapılmadığı, alanda çok yoğun bitki örtüsü olduğu için yapıya dair çok fazla veri elde edilemiyor. İlk defa 2017 yılında, Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü bilimsel danışmanlığında ve yine Nilüfer Belediyesinin destekleriyle bazı noktalarda sondaj çalışmaları yapılıyor ve yapılara dair veriler elde edilmeye başlanıyor. Sonra bir süre alanla ilgili çalışmalar duruyor."

- "Tapınağa dair daha fazla veri elde etmeye başladık"

Geçen yıl tekrar Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında çalışmalara başladıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazıları sürdürüyoruz. Burada artık tapınağa dair daha fazla veri elde etmeye başladık. Amacımız, alanda gerçekten 19'uncu yüzyılda yapılan çizimlere dair buluntuların olup olmadığını görmek, adada buluntular ve yapıların tarihiyle ilgili verileri elde edip yayınlanmasını ve halkımızla paylaşılmasını sağlamak. Adanın ziyaretçilere de açık hale getirilmesini sağlamak öncelikli görevimiz arasında yer alıyor. Çünkü Gölyazı'da yoğun turist ziyareti de söz konusu ve insanlar kayıklarla geziler yapıyor. Biz onları gezilerinde kültür varlıklarıyla da buluşturmak istiyoruz."

- "Devşirme malzeme olarak kullanıldığını biliyoruz"

Şahin, tapınaktaki bazı parçaların zamanla Gölyazı Mahallesi'ne taşınarak devşirme malzeme olarak kullanıldığına tanıklık ettiklerini aktardı.

Kutsal alanın kronolojik süreci hakkında bilgi veren Şahin, "Tapınaktaki duvarların özelliklerine baktığımızda Arkaik döneme kadar gidebilen ve süreç içerisinde sıklıkla genişletilerek daha geniş bir tapınağın elde edildiğini görebiliyoruz. Tapınağın üst mimari elemanlarına dair, yine korniş buluntularına dair alanda tespit ettiğimiz mimari parçalar var ve bir kısmının da yerleşimde yine sur duvarlarında devşirme malzeme olarak kullanıldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, çalışmaların devam ettiğini, 5-10 yıl içerisinde adadaki yapılanma, tapınak ve etrafında var olduğu tahmin edilen stoa ile tonozlu yapılarla ilgili ön bilgi edinilmesini sağlayacaklarını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de üretilen her üç araçtan birinde Bursa imzası var
YEREL HABERLER Türkiye'de üretilen her üç araçtan birinde Bursa ...
(Görüntülü) YAVRUSUNDAN AYIRILIP KESİME GÖTÜRÜLEN İNEK, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ&#039;NDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) YAVRUSUNDAN AYIRILIP KESİME GÖTÜRÜLEN ...
Yavrusundan ayırılıp kesime götürülen inek, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
YEREL HABERLER Yavrusundan ayırılıp kesime götürülen inek, Emekli ...
Bursa'da yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun sis etkili oldu
(Görüntülü) BURSA - YOLCU İNDİREN OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - YOLCU İNDİREN OTOBÜSE ÇARPAN ...
DEİK Başkanı Nail Olpak, Bursa'da konferansta konuştu:
YEREL HABERLER DEİK Başkanı Nail Olpak, Bursa'da konferansta ...
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
(Görüntülü) USTA GAZETECİ SAMİ KOHEN ÖLÜMÜNÜN 1&#039;İNCİ YILINDA ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) USTA GAZETECİ SAMİ KOHEN ÖLÜMÜNÜN ...
Bursa'da "tekvando kuşak sınavı" yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da "tekvando kuşak sınavı" yapıldı
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4004 projesini İznik'te uyguladı
YEREL HABERLER Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4004 ...
(Görüntülü) BENZİNLİK ÇALIŞANLARI &#039;HEİMLİCH MANEVRASI&#039;YLA KURTARDI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BENZİNLİK ÇALIŞANLARI 'HEİMLİCH ...
Benzinlik çalışanları 'Heimlich manevrası'yla kurtardı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Benzinlik çalışanları 'Heimlich manevrası'yla ...
Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in ...
Mudanya’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Mudanya’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Boğazına yiyecek kaçan sürücü akaryakıt istasyonunda Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Boğazına yiyecek kaçan sürücü akaryakıt istasyonunda ...
(Görüntülü) DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİLİK AİLE ...
Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini yükseltti
YEREL HABERLER Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini ...
Alpagut'taki maden ocağında ölenlerin yakınları, 13 yıldır o acıyı unutamıyor
YEREL HABERLER Alpagut'taki maden ocağında ölenlerin yakınları, 13 ...
Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses sanatçılığını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gemlikli terzi Fikri Danış hem mesleğini hem ses ...
Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye ...
Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın ...
Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 ...
TÜGVA Bursa Temsilciliği görevine Murat Atlı getirildi
YEREL HABERLER TÜGVA Bursa Temsilciliği görevine Murat Atlı ...
Bursa'da baba ile 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda yaralandı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da baba ile 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.