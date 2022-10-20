Bursa'da dron destekli trafik uygulamaları sürüyor

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BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere 4 bin 622 lira para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla dron destekli trafik uygulaması yaptı.

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun Büyükbalıklı Kavşağı'ndaki uygulamada, sorumlu il emniyet müdür yardımcısı, bölge trafik denetleme şube müdürü ve büro amirleri de hazır bulundu.

Dronla gerçekleştirilen denetimde trafik kural ihlali yapan sürücülerine seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve branda örtmemek gibi ihlallerden 4 bin 622 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.

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