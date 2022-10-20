Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 27 Ekim'e kadar olan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 24-25-26-27 Ekim tarihlerindeki 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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