İznik'te yol kenarında yaralı bulunan tilki tedaviye alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan tilki yavrusunun tedavisine başlandı.

İznik-Yenişehir kara yolunun 3. kilometresinde yaralı bir tilkiyi gören Muhammed Coşkun, durumu İznik Belediyesi yetkililerine bildirdi.



Yoldan geçen bir aracın çarptığı tahmin edilen hayvana ilk müdahale, bölgeye gelen belediye veteriner hizmetleri ekibince yapıldı.



Ayaklarında kırık olduğu görülen tilki, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü İznik Şefliği görevlilerine teslim edildi.



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