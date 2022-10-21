Orhangazi'de asayiş

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde şüphe üzerine bir araçta bulunan B.B. (23), B.B.K. (23) ve E.A'nın (26) üzerinde yaptıkları aramada yasaklı madde ve sustalı bıçak ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden B.B.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





- Sokakta yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta yaralı bulunan kişi hastanede tedaviye alındı.

Arapzade Mahallesi Selvili Sokak'ta yerde bir kişinin kanlar içinde yaralı olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve kimliği Orhan D. (24) olarak belirlenen yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Orhan D. ile olaydan bir süre önce aynı evde bulunduğu öğrenilen yabancı uyruklu kişiyi ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.



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