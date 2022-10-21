Bursa'da sokakta yaralı bulunan genç hastanede hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolda yaralı bulunarak hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.

Arapzade Mahallesi Selvili Sokak'ta bir kişinin kanlar içinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, Orhan Demir (24) olduğu belirlenen yaralıyı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın aydınlatılması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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