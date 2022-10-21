Gemlik'te evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde yürütülen çalışmada, Küçükkumla Mahallesi Yeşilbaş mevkisindeki dağ evine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığınca baskın yapıldı. Ekipler bu adreste 1 kilo 488 gram hasadı yapılmamış uyuşturucu ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin Gemlik'teki evine düzenlenen operasyonda ise 2 kilo 292 gram kubar esrar bulundu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan ve uyuşturucuyu içmek için yetiştirdiğini öne süren şüpheli H.Y. (73), işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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