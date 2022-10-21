Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver, Orthmann (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen, Van Ryk, Şeyma Ercan, Zeynep Sude Demirel)

İlbank: Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Sude Pehlivan, Aysın Yarayan, Aybüke Özdemir, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt, Aysun Aygör, Çiçek Suna Erel, Ceren Yüzgenç, Tuğçe Öcal)

Setler: 25-13, 24-26, 25-10, 25-4

SÜRE: 93 dakika (23, 35, 19, 16)





BURSA (AA) - ﻿Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ilk maçında Türk Hava Yolları, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.





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