TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bursa'da huzurevi ziyaret etti

BURSA (AA) - TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, saha çalışmaları kapsamında Bursa'da huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

Nilüfer ilçesindeki Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Huzurevi'nde incelemelerde bulunan komisyon üyeleri, huzurevi yetkililerinden bilgi aldı. Huzurevi sakinleriyle de görüşen üyeler, taleplerini dinledi.

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, gazetecilere, saha çalışmalarına Kocaeli ile başladıklarını söyledi.

İkinci duraklarının Bursa olduğunu aktaran Kaya, huzurevini Bursa'ya kazandıran Hatice Dilruba Duman'ın hikayesini sosyal medya paylaşımında izlediğini kaydetti.

Kaya, huzureviyle ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşlı bakımıyla ilgili dünyaya model olacak kadar çok kaliteli hizmetler sunuluyor. Bunu övünerek ifade edebiliriz. Batıdaki özellikle Amerika'da terminal döneminde verilen hizmetlerde çok ciddi sorunlar var, hem pahalılık açısından hem de hizmetin kalitesi açısından ama ülkemizde güzel hizmetler veriliyor. 434 huzurevimizde veya yaşlı bakım merkezimizde 25 bine yakın insanımızı misafir ediyoruz. Bu fevkalade iyi bir rakam. Kapasitemiz de şu anda yüzde 70'ler seviyesinde."

Hatice Dilruba Duman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kaya, "İnşallah komisyonumuz yavaş yavaş raporunu da yazmaya başladı. Sahada gördüğümüz bu tür örnekleri Türkiye'ye taşımak, mevcut mevzuatımızın daha ileri taşınması açısından hükümetimizin yapması gereken başka yeni düzenlemelerle ilgili tespit ettiğimiz hususları inşallah rapor olarak parlamentomuza sunacağız." diye konuştu.

Ziyarette, komisyon üyesi milletvekilleri Yavuz Subaşı, Arife Polat, Semiha Ekinci, Cemal Bekle ve İmam Hüseyin Filiz de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.