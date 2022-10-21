Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı (Özlem Güven, Selin Adalı, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk)

Bolu Belediyespor: Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Ansova, Dixon, Kübra Kegan Susam (Gizem Düzeltir Cerağ, Elif Uzun, Seher Aksoy, Buket Yılmaz)

Setler: 25-18, 31-29, 25-20

Süre: 94 Dakika (28, 39, 27)





BURSA (AA) - Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.