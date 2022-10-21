Bursa'da 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Cankurtaran Sokak'ta bir evde ikamet eden Hüseyin G'nin (23), eve gelen ailesi, genci hareketsiz buldu.

Ailenin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan gencin cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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