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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bursa'da konuştu:

AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bursa'da konuştu:

BURSA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Önemli olan, Türkiye'de bu altı partinin bir şekilde parlamenter sisteme geçecek çoğunluğa sahip olduğu bir Meclis tablosu çıkarabilmek. Onu hangi formülle çıkarırsak biz her formülü konuşmaya hazırız." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Davutoğlu, esnafla sohbet etti.

Davutoğlu, ardından partisinin Park Caddesi'ndeki İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi ve vatandaşlara hitap etti.

İlçe binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, altılı masayla ilgili çalışmaların sorulması üzerine bütün liderlerin anlaştığı bir aday olmadığını söyledi.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bir konu var; o da aday meselesinin seçim ortamına girilmesiyle ilan edilmesi. O vakte kadar tabii kamuoyu da tartışacak, biz de göreceğiz hangi adayın en çok kazanma şansı var. Kritik bir süreç olacak. O kritik süreci hangi aday en iyi şekilde yönetebilir? Adaydan daha çok mekanizma nasıl işleyecek? Ortak aday çıkarsa kimse şöyle düşünmesin; 'Tayyip Erdoğan'ın sahip olduğu yetkilere o ortak aday sahip olacak.' Hayır, altı lider, altı genel başkan, altı parti ülkeyi birlikte bir esas üzerine yönetecekler ve cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, bunlara riayet edecek şekilde bir isim olacak."

Seçimlerde ittifak sorusu üzerine Davutoğlu, partiyi "tek başına iktidar" iddiasıyla kurduklarını belirterek, "İddiamız baki ama öyle bir seçim sistemi var ki... Şimdi bu seçim sistemi karşısında bir geçiş dönemi yaşayacak Türkiye. Bu geçiş döneminde ittifaklara ihtiyaç olacak. Nasıl Cumhur İttifakı bir ittifak olarak ne kadar meşru ve makulse, muhalefette de farklı ittifak modelleri olabilir. Önemli olan, en fazla milletvekilini Meclise sokabilmek için bütün muhalefet liderlerinin, parti liderlerinin, kurmaylarının ortak bir akılla hareket etmesi. Bu ihtimaller üzerinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, şu anda herhangi bir partiyle böyle bir müzakerelerinin olmadığını aktararak, "Türkiye'nin bu seçim yasasının, acayip, ucube yasanın da doğurabileceği komplikasyonları bildiğimiz için tabii ki altı partiyle bu konuları hep konuşacağız. Önemli olan, Türkiye'de bu altı partinin bir şekilde parlamenter sisteme geçecek çoğunluğa sahip olduğu bir Meclis tablosu çıkarabilmek. Onu hangi formülle çıkarırsak biz her formülü konuşmaya hazırız. Saplantımız yok yani." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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