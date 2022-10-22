Bursa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Gökhan Ö. (27) yönetimindeki 11 AAC 857 plakalı otomobil, Mesudiye Alt Geçidi yakınınfa refüje çarptı.

Kazada araç sürücüsü Gökhan Ö, yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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