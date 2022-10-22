Gemlik Kitap Fuarı başladı

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BURSA (AA) - Gemlik Belediyesi tarafından “Gemlik Kitap Limanı” adı ve “sözcüklerin rotası” temasıyla düzenlenen Gemlik Kitap Fuarı törenle açıldı.

Zeytin Dalı Meydanı’nda gerçekleşen fuarın açılış törenine Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Gemlik Belediyesi meclis üyeleri, meslek odaları temsilcileri, Gemlik halkı ve çevre okullardan öğrenciler katıldı.

Fuarda çeşitli yayınevlerinin yanı sıra Gemlikli yazarlar da yer aldı.

Gemlik Belediyesi bu yıl kitap fuarının onur konuğu olarak Ercan Kesal’ı misafir etti.

Türkiye’nin ünlü illüzyon ustalarından Sermet Erkin'in, interaktif illüzyon gösterisi ile Gemlikli çocuklarla buluşmasının ardından, Ayşe Dizman'ın Ercan Kesal ile gerçekleştirdiği söyleşi ile günün etkinlikleri sona erdi.

Kitapseverlerin yazarlarla buluşacağı fuarda imza günleri, söyleşiler, paneller ve çeşitli sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek.

Fuar, 30 Ekim’e kadar sürecek.



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