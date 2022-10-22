Bursa'da jandarmadan "huzur güven uygulaması"

BURSA (AA) - Bursa'da jandarma ekiplerince, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen "huzur güven uygulaması" kapsamında bazı suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak amacıyla mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Jandarmanın, 407 personel ile 105 noktada icra ettiği uygulama sonucunda 3 bin 152 araç ve 5 bin 432 kişi sorgulandı, 18 araç trafikten menedildi, toplam 64 bin 899 lira ceza uygulandı. Ayrıca, bazı suçlardan aranan 11 kişi yakalandı, aranan bir araca el konuldu.