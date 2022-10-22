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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da jandarmadan "huzur güven uygulaması"

AA

Bursa'da jandarmadan "huzur güven uygulaması"

BURSA (AA) - Bursa'da jandarma ekiplerince, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen "huzur güven uygulaması" kapsamında bazı suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak amacıyla mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarmanın, 407 personel ile 105 noktada icra ettiği uygulama sonucunda 3 bin 152 araç ve 5 bin 432 kişi sorgulandı, 18 araç trafikten menedildi, toplam 64 bin 899 lira ceza uygulandı. Ayrıca, bazı suçlardan aranan 11 kişi yakalandı, aranan bir araca el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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