8. Bursa Textile Show Fuarı sona erdi

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BURSA (AA) - Bursalı üretici firmaların sonbahar-kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını sergilediği Bursa Textile Show Fuarı'nda yaklaşık 10 bin iş görüşmesi yapıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen fuar, 3 gün boyunca yerli ve yabancı 5 bine yakın sektör profesyonelini ağırladı.

Fuarı, İngiltere, Rusya, İspanya, Meksika ile Hollanda başta olmak üzere 50 ülkeden sektör profesyoneli ziyaret etti. Yabancı alıcılar, 133 Bursa firması ile görüşüp 2022-2023 sonbahar-kış kumaş koleksiyonlarını inceleme imkanı buldu.

Etkinlik süresince 10 bine yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Her firmanın ortalama 75 iş görüşmesi yaptığı fuarda birçok sipariş anlaşmasına imza atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'nın tekstil ve kumaş sektöründe kaliteli üretimi ve tasarımıyla uluslararası arenada önemli bir merkez olduğuna işaret etti.

Uluslararası firmaların yer aldığı, önemli aktörlerin bir araya geldiği fuarın ilgi gördüğünü belirten Kuş, "Önümüzdeki dönemde de fuarımızı büyüterek Bursa'mıza ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki Bursa Textile Show'u Uluslararası Fuar Merkezi'mizde gerçekleştireceğiz. Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tekstil firması yetkilisi Soykan Gülseçen de fuardan çok memnun kaldıklarını vurgulayarak, ilk yılından itibaren katıldıkları Bursa Textile Show'da dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Meksikalı Eric Chavez, beşinci kez geldiği fuarın çok başarılı bir organizasyon olduğunu ifade etti. Chavez, Meksika pazarı için çok çeşitli ve aynı zamanda kaliteli kumaşlar bulabildiklerini, gelecek yıllarda da fuara katılacağını kaydetti.



Hollanda'dan gelen Lijanna Nagle de fuarın hareketli ve canlı geçtiğini, çok güzel kumaşların sergilendiğini belirtti.

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