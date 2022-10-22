Karacabey'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.Y'nin kullandığı 35 PPU 01 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu.



Araç, aynı istikamette seyreden S.K. idaresindeki 34 ASK 48 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, M.Y. yönetimindeki otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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