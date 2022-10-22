Bursa'da "Ben, Biz, Öteki" konulu konferans gerçekleştirildi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bursa Şubesi ile Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (AYSİT) Vakfınca "Ben, Biz, Öteki" konulu konferans düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konferansın açılışında konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, programın hayırlara vesile olmasını diledi.

"Biz" ve "öteki" kavramlarının aslında istenmeyen neticelere ulaştıracak bir tarzı ihtiva ettiğini belirten Çavuşoğlu, nefreti, nefret söylemini ve nefret suçunu tetikleyen bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ülkede yıllarca muhafazakar kesimin bürokrasiden, yönetim erkinden, sosyal hayattan, merkezileşmiş odaklardan uzak tutulmak istendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye artık kabuklarını kırdı. Geldiğimiz noktada o günün fikri altyapısı bugünün düşünce ve ifade hürriyeti parantezine alınmaya çalışılarak ifade ediliyor. Ne kadar değer varsa, ne kadar kutsiyet atfettiğimiz husus varsa onlara ilişkin söylenen herhangi bir söz ifade özgürlüğü parantezinde değerlendiriliyor. Halbuki tam karşısında başka birtakım söz sarf edenlerin ifade özgürlüğü bu anlamda ironik bir şekilde yok sayılıyor. İnsanlar bilmediğinin cahili. Bunların bizim hakkımızda ya da yıllarca farklı gözle bakmış olduğu kimseler hakkındaki düşüncelerini değiştirmemiz çok zor. Bu gerçekten zor bir şey ama biz bunun mücadelesini vermekle mükellefiz diye düşünüyorum."

İslamofobinin günümüzün fenomeni haline geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizim Batı toplumlarında kültürel ve ırkçılık olarak nitelediğimiz İslam karşıtlığı, İslamofobi sadece Batının bir problemi olmaktan çıktı. Antalya'daki bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim karşısındaki bilinçli ya da bilinçsiz düzeyde göstermiş olduğu hakaret, sonra İzmir'deki yine yüce kitabımızın yakılması hadisesi aslında tehlikenin tam da kendi boyutlarımızda olduğunu bize gösteriyor. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hoşgörüyle, sevgiyle hareket ederek anlatmak en büyük sorumluluğumuz haline geldi diye düşünüyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, KADEM Bursa Temsilcisi Gülhan Keskil ve AYSİT Vakfı Başkanı Serpil Balat da katılımcılara hitap etti.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Prof. Dr. Alev Erkilet, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Doç. Dr. Enis Doko konferans verdi.

Konferansa, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve çok sayıda davetli katıldı.

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