Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun,

Bolu Belediyespor: Kübra Susam Kegan, Nadiia, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Bohdana, Elisa, Tuana Elisa Köse (Gizem Cera Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Elif Uzun, Buket Yılmaz)

Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol Aydemir, Hanna, Zeynep Sude Demirel, Renee, Şeyma Ercan, (Buse Sonsırma Kayacan, Melis Yılmaz, Bahar Guidetti Toksoy, Madison, Çağla Akın)

Setler: 16-25, 19-25, 16-25

Süre: 78 dakika (24, 28, 26)

BURSA (AA) - Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Türk Hava Yolları, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

İkinci maçından da galip ayrılarak 6 puan toplayan Türk Hava Yolları, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.