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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Fatih Cihan (Burak Çevik, Emre Berat Batır, Berk Dilmenler, Halil Dolaşık)

Develi Belediyespor: Furkan Gök, Lereschenko, Ahmet Samet Baltacı, Filip, Grozdanov, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Abdullah Çam, Emre Berat Fırat, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Caner Pekşen, Yusuf Eken)

Setler: 18-25, 25-20, 19-25, 25-23, 15-13

Süre : 134 dakika (22, 29, 29, 31, 23)

BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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