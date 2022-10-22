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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Fatih Cihan (Burak Çevik, Emre Berat Batır, Berk Dilmenler, Halil Dolaşık)

Develi Belediyespor: Furkan Gök, Lereschenko, Ahmet Samet Baltacı, Filip, Grozdanov, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Abdullah Çam, Emre Berat Fırat, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Caner Pekşen, Yusuf Eken)

Setler: 18-25, 25-20, 19-25, 25-23, 15-13

Süre : 134 dakika (22, 29, 29, 31, 23)

BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.

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