Bursa'da "Nedamet" adlı oyun sahnelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da, Mehmet Rıfat ve Hasan Bedrettin'in kaleme aldığı "Nedamet" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Arena Sahne Blackbox'da sahnelenen oyunu, Yaşar Can Bağatırlar yönetti.

Sahnede farklı karakterleri de canlandıran oyuncu Enis Egel, Hale Bayraktar, Nevzat Çiftçi ve İbrahim Öztahtalı performanslarıyla seyirciden tam not aldı.

Işık ve efektleri Ali Sait Liman, afiş tasarımı Meral Kuru'ya ait oyunda, dramaturgu ise İbrahim Öztahtalı üstlendi.

Gecenin sonunda oyuncu ve tiyatro ekibi, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.