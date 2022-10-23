Bursa'da otomobilin çarptığı park halindeki aracın sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobilin çarptığı park halindeki aracın sürücüsü yaralandı.

Sami Durak (24) idaresindeki 16 LSY 30 plakalı otomobil, Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücü Abdurrahman Seyhanlıoğlu'nun içerisinde bulunduğu park halindeki 16 YU 502 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Seyhanlıoğlu (32) otomobilde sıkıştı. Bu sırada diğer araç yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanan sürücü Seyhanlıoğlu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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