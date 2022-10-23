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UHKİB'in Ur-Ge projesi kapsamında yabancı alım heyeti Bursa'ya geldi

AA

UHKİB'in Ur-Ge projesi kapsamında yabancı alım heyeti Bursa'ya geldi

BURSA (AA) - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) yürüttüğü "Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu" Ur-Ge projesi kapsamında Bursa'ya gelen yabancı alım heyeti, firmaları ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UHKİB'in Ticaret Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirdiği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesine 14 firma katıldı.

Kente gelen yabancı alıcılar, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) ile projeye katılan firmaları ziyaret etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, firmalarla ikili iş görüşmeleri (B2B) yapan yabancı alıcılar, kurulan stantlarda firmaların ürünlerini inceleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Ur-Ge projesine Mart 2018'de başladıklarını hatırlattı.

Projenin Aralık 2022'de biteceğini ifade eden Gündemir, "Projemizin son etkinliği olan alım heyeti programını düzenlemekten mutluyuz. Proje kapsamında birçok ülkeden alıcılar Bursa'ya geldi. Alım heyeti faaliyetimizle ihracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtılması ve yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alım heyeti faaliyetini yeni ihracat bağlantılarının kurulması ve mevcut olanların geliştirilmesi için en önemli araçlardan biri olarak gördüklerini aktaran Gündemir, alım heyeti faaliyeti kapsamında proje katılımcısı firmaların yeni iş birliği olanakları, ürünlerini ithalatçı firmalara tanıtma ve yeni pazar bilgilerine erişim fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Gündemir, Ur-Ge projesine ihtiyaç analiziyle başladıklarına değinerek, "İhtiyaç analizinin ardından istihdam ve eğitim faaliyetlerimizi yaptık. ITMA 2019 İspanya Fuarı'na katıldık. Endüstri 4.0 danışmanlık faaliyetini gerçekleştirdik. www.turkishfsn.com sitesi üzerinden tanıtım faaliyetlerimizi yaparken son olarak da sanal Almanya yurt dışı pazarlama faaliyetimizi hayata geçirdik. Şimdi de alım heyeti faaliyetimizi tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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