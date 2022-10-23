İznik'te ilkokul arkadaşları 50 yıl sonra sınıf öğretmeniyle buluştu

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, 92 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni, 50 yıl önce mezun ettiği öğrencileriyle okulun bahçesinde buluştu.

İznik ilçesindeki Kılıçaslan İlkokulu'nda 1965-1972 yıllarında eğitim gören 18 kişi, sınıf öğretmeni Bayram Hambaba (92) ile okulun bahçesinde bir araya geldi.

Hambaba, yaptığı açıklamada, buluşmadan mutluluk duyduğunu söyledi.

Eski öğrencilerini özlediğini ve onları görmek için eşiyle İznik'e geldiğini belirten Hambaba, "Birkaç öğrencimle temas kurdum. Kılıçaslan İlkokulu mezunu oldukları için öğrenciler okulun bahçede buluşmayı teklif etti. Geldiğimizde de çok mutlu oldum. Birbirimizi gördük ve büyük bir mutluluk yaşadık. Ben onlara 'kuzum diyordum' bakıyorum onların da kuzuları var. Mutluluk ölçülecek gibi değil." ifadelerini kullandı.





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