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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Polen Ünver, Ada Germen, Çağla Akın, Orthmann)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan (Selin Adalı, Özlem Güven, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Çağla Salih, Semra Özer, Merve Nur Öztürk)

Setler: 25-22, 25-17, 25-13



Süre: 73 dakika (29, 23, 21)







BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu'nda Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Grupta yaptıkları ilk 2 maçı kazanan Türk Hava Yolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.



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