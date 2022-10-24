Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi silahla vurulması sonucu yaralı halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çırpan Mahallesi 3. İpek Sokak'taki bir binadan silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Adrese giden ekipler, Mehmet T'nin bacağından silahla vurularak yaralandığını belirledi.

Mehmet T. polis ekiplerine, Mücahit B. ile aralarında husumet olduğunu ve bu şahsın evine gelerek kendisini yaraladığını iddia etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mehmet T, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.





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