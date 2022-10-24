Bilecik'e ekoturizm etkinliğiyle gelenler hasat etkinliğine katıldı

BİLECİK (AA) - Eskişehir'den Bilecik'in Osmaneli ilçesine ekoturizm etkinliği kapsamında günübirlik turla gelen grup, hasat etkinliğine katıldı.



Emekli doktor, hemşire, öğretmen, memur, fotoğrafçı ve ev hanımı gibi farklı mesleklerden emekli olan 25 kişi, ilçeye bağlı Düzmeşe köyünde ağaçlardan sepetlere ayva ve muşmula doldurdu.

Turu düzenleyen Gezelim Görelim Emekçi Bayanlar Grubu Başkanı Sema Çarkacı, AA muhabirine, grubun, her ay doğal ve bakir yerleri görmeyi tercih ettiğini söyledi.



Osmaneli'ne de ayva hasadına geldiklerini anlatan Çarkacı, "Evlerimize döndüğümüz zaman 1-2 ay ayvaları tüketeceğiz. Tadı farklı, 'ekmek ayvası' deniliyor. Lezzeti farklı, tadı farklı. Bir de ağaçtan toplayarak tadı yaşamak çok farklı. Biz bu tür olaylara hasretiz. Dalından toplamak, doğal ortamlarda bulunmak bizim grup olarak ve benim kendi adıma çok hoşumuza gidiyor. Onun için doğal yerleri tercih ediyoruz.'' diye konuştu.

Ayva ağaçlarını kareleyen ve meyve toplayan emekli hemşire Nazile Keskin de eskiden beri fotoğraf merakının olduğunu belirterek, ''Yıllardır bütün gezilere hemen hemen katılıyorum. Pandemiden çıktıktan sonra gezmeyi özlemişiz. Çok güzel bir gün oldu bizim için. Şu an ayva bahçesindeyiz ve dalından ayva topladık. Ayvalardan reçel yapacağız, tatlı yapacağız.'' ifadesinde bulundu.

Emekli memur Nurten Şolpa da gezmeyi çok sevdiğini anlatarak, Osmaneli'ne ayva bahçesine yine olsa yine gelebileceğini söyledi.

Osmaneli ilçesinde tarihi konakları ve mekanları gezen grup, Bilecik merkezde tescilli acı biber köyü Çukurören'i de gezdi.

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