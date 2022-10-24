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Türk sanayicisi blok mermer yerine işlenmiş ürün ihraç edince döviz girdisi arttı

AA

Türk sanayicisi blok mermer yerine işlenmiş ürün ihraç edince döviz girdisi arttı

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin 9 aylık mermer ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre miktar bazında azalmasına rağmen işlenmiş ürünün payındaki yükselişten dolayı elde edilen döviz girdisi arttı.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) verilerine göre, yılın 9 ayında 190'dan fazla ülkeye 4 milyar 988 milyon dolarlık madencilik ürünü ihraç edildi.

Mermerin yer aldığı "doğal taşlar" grubunda 1 milyar 605 milyon 351 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ocak-Eylül 2022 döneminde Türkiye'nin mermer ihracatı, miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,67 düşüşle 5 milyon 847 bin 805 tondan 5 milyon 516 bin 497 tona geriledi.

Değerde ise 1 milyar 562 milyon 860 bin dolardan, yüzde 2,72 artarak, 1 milyar 605 milyon 351 bin dolara yükseldi.

Sektörün ihracatında değer bazında görülen artışta, 940 milyon 589 bin dolarlık işlenmiş mermer ihracatının, yüzde 17,25'lik artışla 1 milyar 102 milyon 867 bin dolara çıkması etkili oldu.

İşlenmiş mermer ihracatında ilk sırada ABD yer aldı. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın 9 ayına göre yüzde 18,99 artışla 204 milyon 74 bin dolardan 242 milyon 837 bin dolara ulaştı.

Söz konusu ürün grubunda oran olarak en fazla artış Suudi Arabistan'a görüldü. Ocak-Eylül 2021'de 289 bin dolarlık ürün satılan ülkeye bu senenin aynı dönemindeki ihracat yüzde 12 bin 411 artışla 36 milyon 157 bin dolara çıktı.

- "Blok mermer ihracatı yüzde 20 azaldı, kesili ürün ihracatımız arttı"

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, AA muhabirine, dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen 2022 yılının Türkiye maden sektörü açısından olumlu seyrettiğini söyledi.

Yılın 9 ayında toplam maden ihracatının geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 13,79 arttığını belirten Efendioğlu, "Bizi en çok sevindiren tarafı; Türk halkının 'Blok az verilsin, kesili ürün daha fazla verilsin' arzusunu başardık. Blok mermer ihracatı yüzde 20 azaldı, kesili ürün ihracatımız arttı." dedi.

Efendioğlu, mermer ihracatında Vietnam, Mısır, Hindistan gibi ülkelerin ön plana çıkmaya başladığını dile getirdi.

Kesili ürünlerdeki artışın nedenlerine değinen Efendioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu artışın en büyük nedeni Çin, Amerika'nın ve Avrupa'nın tedarikçisi olma konusunda mermerde pazarı Türkiye'ye kaptırıyor. Türkiye oradan çok iyi faydalanıyor. Kesili üründe Çin'in elinden pazar almaya başladık. Avrupa ve Amerika pazarını almaya başladık. Onun için blok ihracatından çok, kesili ürün ihraç etme sebebimiz Çin'in elinden pazar almamız. Bu da bizi çok sevindiriyor."

Erol Efendioğlu, Dünya Kupası için Katar'daki projelere Türkiye'den ciddi miktarlarda kesili ürün ihracatı yapıldığını vurguladı.

"Çin de çok ciddi mal verdi ama Türkiye'den ithal ettiği bloklarla verdi, Türkiye'den aldığı bloklarla Katar'ın mermer ihtiyacını karşıladı." ifadesini kullanan Efendioğlu, stadyumlarda çoğunlukla Türk mermerinin görüleceğini anlattı.

Efendioğlu, 54 çeşit madenin ihraç edildiğini dile getirerek, "Lütfen Türk maden sektörünü kömür sektörüyle ayrıştırsınlar. Çünkü 2000'li yılların başında toplam mermer ihracatımız 200 milyon dolardı, bugün yıllık 2,5 milyar dolara çıktı. Mermer ocaklarımız, açık işletmelerimiz İtalyanlardan bile çok kaliteli ama biz bu güzellikleri halkımıza yansıtamıyoruz. Madenciler biraz içine kapanık çalışıyor. Kendimizi halkımıza daha iyi anlatmamız lazım. Kömür yüzünden madenciye karşı bir ön yargı var. Bu ön yargının kırılması için çok gayretli olmamız lazım." diye konuştu.

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