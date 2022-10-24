"Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu" Bursa'da başladı

BURSA (AA) - Özbekistan'ın Semerkant şehrinde 17 Ekim'de ilk bölümü gerçekleştirilen "Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu"nun 2. bölümü, Bursa'da başladı.

Vali Yakup Canbolat, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış programında yaptığı konuşmada, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle bugünkü etkinliğe katılamayan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a ve yanındaki heyete acil şifalar diledi.

Bu önemli etkinliğin paydaşlarına teşekkür eden Canbolat, "Sempozyum üç ayaklı olarak, önce Emir Timur'un göz bebeği Semerkant'ta Semerkant Devlet Üniversitesi himayesinde başlamış. Şimdi de yaptırdığı eserleriyle Bursa'yı dantel zarafetiyle nakış nakış işleyen Yıldırım Bayezid Han'ın sevdası Bursa'da Uludağ Üniversitesinin himayelerinde gerçekleşmektedir. Bunun son ayağı ise 1402'de iki hakanı bir araya getiren Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin himayelerinde gerçekleşecektir." dedi.

Canbolat, Bursa adına gururlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Semerkant, Bursa ve Ankara şehirlerini, Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur çerçevesinde merkeze alarak, Türkiye ve Özbekistan'da oluşturulmak istenen farkındalığın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da daha da artacağını ümit ediyoruz. Farkındalık iki kardeş ülke olan Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak. Kültür, tarih, edebiyat, sanat, ekonomi ve felsefe alanındaki iş birliği ve dayanışma daha da sağlam zeminlere oturacaktır." diye konuştu.

- "İki hakanın da Müslüman Türk kültüründeki yeri aşikardır"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise sempozyumun iki ülkeye de hayırlar getirmesini temenni etti.

Anadolu'da Emir Buhari'nin yarenliğinde Yıldırım Bayezid'i yetiştiren Müslüman Türk kültürünün, Özbekistan topraklarında Ubeydullah Ahrar'ın himmetinde Emir Timur'u yetiştirdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sultan Bayezid, Avrupa'nın en güçlü Haçlı ordusunu, Niğbolu Zaferi'nde yerle bir etmiş, Toroslar'dan Tuna'ya uzanan görkemli bir devleti idare etmiş ve Müslümanların üzerinde büyük itibar kazanmıştır. Osmanlı toprakları tarih boyunca her milletten insanın huzur bulduğu bir belde olmuştur. Bu sebepledir ki bir uçtan bir uca memleketi, camiler, hanlar ve çeşmelerle donatmıştır. Padişahın dinleyici olarak bulunduğu huzur dersleri tertip edilmiş, ilmi münazaralar yapılmıştır. Emir Timur, Orta Asya ve İran toprakları boyunca uzanan hakimiyetinde ilme ve alime son derece hürmet göstermiş, mimaride ve sanatta eşsiz çalışmalar yapılmasına gerekli zemini hazırlamıştır. Görüyoruz ki iki hakanın da Müslüman Türk kültüründeki yeri aşikardır. Huzurlarında bulunduğumuz kıymetli ilim adamlarımızın vesilesiyle bizler de kültürümüzün ihtişamına şahitlik ediyoruz. Yakından tanıyoruz."

- "Türkiye-Özbekistan ilişkileri memnuniyet verici bir şekilde gelişiyor"

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı da Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin otuzuncu yılının idrak edildiğini ve sempozyumun da bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin son birkaç yılda çok güzel gelişmelere sahne olduğuna değinen Çakıcı, "Türkiye-Özbekistan ilişkileri çok memnuniyet verici bir şekilde gelişiyor. Bunun tabii ki kültürel, sanatsal, bilimsel açılardan çok yönlü olarak gelişiyor olduğunu idrak etmek, buna şahit olmak da bizleri çok memnun ediyor. TÜRKSOY 1991'de bağımsızlığını ilan eden Türk cumhuriyetlerinin hemen ardından ilk iş birliği teşkilatı olarak kuruldu. Bu kültür sanat, dil, tarih ortaklığına dayalı bir teşkilattı. Yani kültürle başlamak, tarihle başlamak, dille başlamak çok isabetli. Çünkü bizi bir arada tutan ve hiçbir menfaat ilişkisine dayalı olmayan kadim beraberliğimiz ancak bu kökler üzerine kurulabilirdi." diye konuştu.

Sempozyumun Düzenleme Kurulu Üyesi Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan ise geçen hafta Semerkant'ta Uluğ Bey Medresesi'nde açılışı yapılan sempozyumun ikinci ayağının bugün Bursa'da başladığını, 26 Ekim'de ise Ankara'da son aşamasının gerçekleştirileceğini belirtti.

Konuşmalarının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Vali Canbolat ile Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz'a hat tablosu takdim etti.

Açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Özbekistan'dan ve yurt içinden akademisyenlerin katıldığı sempozyum, bugün ve yarın Yıldırım Medresesi'ndeki oturumlarla devam edecek.

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